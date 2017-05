Madeira promove eventos no mercado espanhol

Juntamente com o operador turístico CN Travel e integrando a Campanha de Marketing 2017, a Associação de Promoção da Madeira promove, até ao próximo dia 17 de maio, no mercado espanhol, uma série de eventos promocionais, nomeadamente um roadshow dirigido a agentes de viagens locais, com o firme propósito de apresentar o catálogo exclusivo do destino.

As iniciativas, que contarão com a presença de alguns associados e parceiros do operador, terão lugar nas cidades de Santiago de Compostela (hoje), Bilbau (amanhã), Valhadolid (dia 11) e Madrid (dia 17 de maio), dias que coincidem, precisamente, com os voos charters diretos operados este verão pela CN Travel.

Na ocasião e conforme já é habitual, será realizada uma apresentação do destino, assim como será entregue material promocional, em momentos que valorizarão, ainda, os produtos regionais que melhor representam o destino, como é o caso do Vinho Madeira e do bolo de mel.

Refira-se que a CN Travel é um operador galego especializado em gestão de grupos e circuitos culturais no norte de Espanha, Catalunha, Andaluzia, Canárias e Portugal. No mercado desde o ano 2000, a CN Travel transportou para a Madeira 4.862 passageiros espanhóis, prevendo duplicar esse número em 2017.