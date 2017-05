Universidade Sénior do Funchal assinala 10º aniversário

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a Vereadora com o pelouro do Envelhecimento Ativo, Madalena Nunes, estiveram no almoço comemorativo do 10º Aniversário da Universidade Sénior do Funchal (USF), num registo de proximidade e convívio entre o Executivo e a cerca de uma centena de utentes presentes.

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira Universidade Sénior da Região, tendo sido criada em parceria com a Universidade da Madeira. O projeto manteve-se ininterruptamente a partir dessa data, com a introdução de novos conteúdos pedagógicos e atividades sugeridas pelos docentes e discentes.

Em 2007, a USF tinha 16 alunos, ao passo que, atualmente, conta com 97, desempenhando um papel importante dentro daquelas que são as ações do Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Autarquia.