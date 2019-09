Madeira recebe Masterchef Portugal

O 5 episódio do MasterChef Portugal, transmitido no próximo domingo, dia 29 de setembro, na TVI, passou pela Madeira e instalou-se no hotel The Cliff Bay para um desafio especial.

A produção do programa Masterchef Suécia esteve na região em maio deste ano, para filmar um desafio, com a colaboração da Associação de Promoção da Madeira e de vários parceiros regionais.

A exemplo da produção sueca do mesmo programa, que foi gravado em finais de 2018, o episódio gravado na Madeira foi inteiramente dedicado às experiências e sabores da ilha e escolheu o emblemático The Cliff Bay, o hotel de 5 estrelas do grupo PortoBay, situado no Funchal, para realizar um dos habituais desafios com os concorrentes.

O Chefe Benoît Sinthon, à frente da cozinha do restaurante Il Gallo d’Oro, com duas estrelas Michelin, foi o jurado convidado para o desafio que decorreu num cenário idílico, com uma incrível vista sobre o mar e a baía do Funchal, nos jardins do The Cliff Bay. Ao lado dos chefes habituais, Nuno Bergonse, Miguel Rocha Vieira e Rui Paula, Benoît Sinthon pôs à prova os concorrentes testando os seus conhecimentos sobre os ingredientes típicos da ilha. Para além de Benoît Sinthon, foram também jurados convidados Roberto Santa Clara, então Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira e Chris Blandy, CEO da Madeira Wine Company.

A Associação de Promoção da Madeira contou ainda com a colaboração de diferentes associados e parceiros – Engenhos do Norte – Porto da Cruz, Empresa de Autocarros do Caniço, Lda., Mercado dos Lavradores e Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.

O episódio especial dedicado à Madeira vai ser transmitido este domingo, dia 29 de setembro, às 21h50, na TVI.