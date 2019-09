A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, este sábado, dia 28, pelas 18 horas, o concerto Orquestra de Cordas. Ensemble XXI, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Segundo Norberto Gomes, Diretor Artístico, «no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Música (01 de outubro), um concerto especial e festivo.

Para esta ocasião temos um programa especial do repertório da nossa orquestra de cordas, Ensemble XXI. Na primeira parte, “Uma Pequena Música Noturna” de um dos pilares da composição musical ocidental, e de todos os tempos, Wolfgang Amadeus Mozart.

Também conhecida como Serenata nº13 em Sol maior, esta obra, finalizada em Viena no decorrer do ano 1787, durante o período em que Mozart escrevia o segundo ato da sua Ópera Don Giovanni. Esta Serenata ou Pequena Música Noturna é considerada, por muitos, a obra mais conhecida da genialidade do compositor austríaco. Do dinamarquês Asger Hamerik, a sua Sinfonia Espiritual escrita em 1897 preencherá a segunda parte deste programa.

Para si, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o Ensemble XXI, que dará corpo sonoro a este concerto, com os seus músicos experientes e dedicados.

Mozart e Hamerik, compositores eleitos para esta especial ocasião, que com a qualidade e riqueza da sua literatura musical têm a capacidade de não nos deixar indiferentes à sua criação. Os nossos músicos, interpretando, para si, a música do mundo!».