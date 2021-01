Assembleia reduz trabalho presencial dos funcionários

Com estas medidas, incluídas no Plano de Contingência, Assembleia mantém o objeto principal da criação da instituição e defende a saúde dos seus funcionários e deputados, bem como da saúde pública.

Até decisão em contrário da Conferência dos Representantes dos Partidos, mantêm-se a funcionar os Plenários, com metade mais um dos deputados, bem como as Comissões Parlamentares. Estão marcadas reuniões plenárias para terça, quarta e quinta-feira.

A decisão foi tomada pelo Presidente do parlamento, José Manuel Rodrigues, depois de ter auscultado os líderes parlamentares e o deputado único do PCP, e será operacionalizada pelo Secretário-Geral do parlamento madeirense.

You May Also Like