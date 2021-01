Previsão de chuva forte deixa Madeira com aviso vermelho

De acordo com os contactos entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o Observatório Meteorológico do Funchal (IPMA) associado a vasto e complexo sistema depressionário frontal, prevê-se para esta segunda-feira, dia 4 de janeiro, e em particular para a costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira períodos de chuva intensa ou aguaceiros fortes acompanhados de trovoada, ao nível de aviso vermelho, em particular entre o início da manhã e o fim da tarde.

O vento, nas regiões montanhosas e na costa sul da ilha da Madeira, será temporariamente forte (25 a 40 km/h) de sul/sueste, com rajadas que poderão atingir os 90 km/h e 70 km/h, respetivamente.

Madeira-Costa Norte

Laranja – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 09:00:00 e 2021-01-04 15:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 06:00:00 e 2021-01-04 09:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 15:00:00 e 2021-01-04 18:00:00 (hora UTC).

Madeira-Costa Sul

Vermelho – Precipitação Chuva persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoadas. Válido entre 2021-01-04 12:00:00 e 2021-01-04 15:00:00 (hora UTC).

Laranja – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 09:00:00 e 2021-01-04 12:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 06:00:00 e 2021-01-04 09:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Vento Vento forte de sul/sueste, com rajadas até 70 km/h. Válido entre 2021-01-04 06:00:00 e 2021-01-04 15:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 15:00:00 e 2021-01-04 18:00:00 (hora UTC).

Madeira-R. Montanhosas

Vermelho – Precipitação Chuva persistentemente forte, e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 11:00:00 e 2021-01-04 17:00:00 (hora UTC).

Laranja – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 09:00:00 e 2021-01-04 11:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 06:00:00 e 2021-01-04 09:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Vento Vento forte de sul/sueste, com rajadas até 90 km/h Válido entre 2021-01-04 09:00:00 e 2021-01-04 15:00:00 (hora UTC).

Amarelo – Precipitação Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. Válido entre 2021-01-04 17:00:00 e 2021-01-05 00:00:00 (hora UTC).

Face aos avisos agora emitidos o SRPC, IP-RAM, reitera o alerta para as seguintes recomendações: Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água; Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas; Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas atividades durante o período em que vigora o aviso. Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos ou árvores e outros detritos para a faixa de rodagem; Danos em infraestruturas montadas ou suspensas; Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.