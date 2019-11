Comitiva do Rotary Club recebida por José Prada

Da parte da governadora Mara Ribeiro Duarte – que, na ocasião, fez questão de sublinhar o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, pela instituição, na Madeira – ficou a certeza de que o Acordo de Compromisso que será celebrado, no próximo ano, entre Portugal e Espanha, será antes partilhado com o Parlamento regional.

Uma visita que representa um dos momentos mais altos deste ano rotário, sobretudo porque possibilita que os associados do Clube – neste caso o Rotary Clube do Funchal e o Rotary Clube Machico-Santa Cruz, tenham a oportunidade de ter um contacto mais próximo com a sua governadora, bem como de dar a conhecer o seu trabalho e a realidade socioeconómica que diariamente trabalham.

