IV Semana dos Antigos Alunos da APEL

Um leque de dez convidados de diferentes áreas profissionais e sectores demográficos irão animar a quarta edição da Semana do Antigo Aluno, um evento da Associação dos Antigos Alunos da APEL. A iniciativa decorre de 11 a 15 de Novembro e, no âmbito da mesma, os Antigos Alunos irão organizar cinco conferências temáticas que pretendem estimular o diálogo entre figuras de referência da sociedade madeirense e os actuais alunos da escola, no sentido de ajudá-los a perceber melhor as carreiras profissionais à sua disposição e a integração no mercado de trabalho.

Os temas abordados são Ciências Sociais e Humanas, Criatividade Lifestyle, Desporto, Bem-Estar, Economia, Gestão, e, a concluir, Empreendedorismo. Algumas das personalidades cuja presença já está confirmada são os médicos João Meirinho Moura e Maria José Gomes, os empresários Miguel Caldeira e Jacqueline Von Zee, o tatuador Nelson Caires, o professor universitário e CEO da ‘PRIME’ Bruno Monteiro e a Cake Designer Maria João Gonçalves, entre outras referências da sociedade madeirense.

«Estamos entusiasmados com esta quarta edição da Semana do Antigo Aluno, não só pela qualidade de convidados cuja presença já está confirmada, mas também pelas seis centenas de alunos que prevemos nas conferências que realizadas», afirmou Francisco Gomes, presidente dos Antigos Alunos da APEL. «Agradecemos, acima de tudo, às pessoas que já confirmaram a sua presença nos diálogos, pois são exemplos de trabalho, profissionalismo e dinamismo com as quais todos temos a aprender, e esperamos que os alunos que irão participar saibam tirar partido desta oportunidade privilegiada de conhecer e aprender com pessoas que, com mérito próprio, estão a trilhar o seu percurso, a dignificar o contexto em que trabalham e a atingir objectivos importantes», concluiu.

De referir que as conferências terão lugar no auditório da escola da APEL e serão de livre acesso. Da parte da escola parceira, está prevista a participação de cerca de seiscentos alunos, de diferentes áreas de estudo, nos cinco eventos agendados.