Associação de Promoção da Madeira distinguida nos prémios de comunicação M&P

A Associação de Promoção da Madeira foi distinguida na V Edição dos Prémios de Comunicação Meios e Publicidade, vendo desta forma a sua estratégia de atuação reconhecida. Esta importante iniciativa, que vai já na sua quinta edição, visa distinguir a excelência na Comunicação. É atribuído um prémio por categoria, tendo existido, este ano, 51 categorias a concurso que por sua vez, se integram em 13 grandes áreas. O júri é composto por 11 profissionais com um percurso reconhecido na área da comunicação e do jornalismo e é presidido pela diretora do jornal Meios & Publicidade. A AP Madeira obteve 3 menções honrosas, nas seguintes categorias:

DIGITAL

Vídeo Institucional

Vídeo Promocional do Destino Madeira Associação de Promoção da Madeira

Sobre o vídeo promocional do destino: Este conteúdo foi lançado na BTL 2017 e teve como racional a nova forma de comunicação do nosso destino, através do desafiante “Descubra a Madeira”. O objetivo deste vídeo foi criar um tipo de ligação sentimental e empática com o consumidor. Foi criada uma história que se desenrola nos mais bonitos cenários do arquipélago com atores de diferentes faixas etárias e de ambos os géneros, de modo a captar a atenção de um maior público. Pretendemos acima de tudo transmitir emoções, sentimentos, experiências e testemunhos. Quisemos dar a descobrir a Madeira e o Porto Santo de uma forma diferente, fazendo referência aos três eixos de comunicação (Mar, Natureza e Lifestyle), e mostrando toda a versatilidade do nosso destino e das nossas atividades junto da Natureza.

O vídeo foi realizado por Mário Patrocínio/André Brás e produzido pela BRO.

BRANDED CONTENT

Parceria de Media

RFM Selfie Trip Madeira Associação de Promoção da Madeira

Sobre a RFM Selfie Trip: Em parceria com a RFM, a Associação de Promoção da Madeira organizou a RFM Selfie Trip que trouxe à Madeira, durante um fim de semana, toda a equipa da RFM, ouvintes da rádio que foram vencedores de um passatempo que tinha por base a melhor selfie de cada distrito e alguns convidados VIP (os embaixadores do destino Madeira: Cláudia Vieira, Lourenço Ortigão e Jéssica Athayde), num total de cerca de 120 pessoas.

A ação decorreu durante um fim de semana, onde o grupo que viajou até à Madeira teve a oportunidade de usufruir das experiências organizadas pela equipa da Associação da Madeira. Foram feitas atividades como passeios de jeep, passeios de barco, uma levada, descida de carros de cesto, visitas a museus e locais icónicos da ilha, passeios pela cidade, e diversas provas gastronómicas de produtos típicos da ilha. Todas as experiências tiveram como objetivo retratar um pouco daquilo que pode ser experienciado no destino, mostrando a diversidade e versatilidade do destino, proporcionando aos visitantes momentos únicos e diferentes apelando à sua comunicação e partilha nas diversas redes sociais.

Toda a ação teve como foco a partilha social das experiências vividas pois a base foi a “selfie”, o que incentivou diversas partilhas em várias redes, bem como uma grande difusão na antena da RFM.

MEDIA

Press Kit

Destino Madeira Fuel Associação de Promoção da Madeira

Sobre o Press Kit: Surpreender os jornalistas com um Press Kit apelativo e inovador, capaz de vencer a resistência de um destinatário habitualmente sobrecarregado com a oferta de folhetos, brochuras e outras peças de formato algo corrente. Foi este o objetivo da Associação de Promoção da Madeira, que pretendeu impactar a classe jornalística, contrariando o desinteresse que muitas vezes caracteriza a receção de press kits. Assim, foi fundamental para a APM que a proposta apresentada tivesse o poder de impactar positivamente os seus destinatários, levando-os a contactar com a diversidade da oferta turística do Arquipélago da Madeira, bem como com a sua riqueza cultural, geográfica, histórica e gastronómica. Para reforçar a existência destes mesmos argumentos, e despertar a vontade de conhecer este território, foi desenvolvido o “Destino Madeira”, um desafiante jogo de tabuleiro que convida os participantes a percorrerem 20 casas numeradas e a responderem a 20 questões sobre diversas temáticas alusivas ao arquipélago da Madeira. Composto por uma caixa com um tabuleiro, 40 cartas com perguntas de resposta múltipla, uma ampulheta, 4 peões, um bloco de pontuações, um lápis e um cartão-convite, este original press kit transforma um conteúdo informativo e de teor institucional numa atividade lúdica, prometendo vir a estar no centro de verdadeiros momentos de diversão.

O jogo foi desenvolvido em parceria com a agência Fuel e com o ilustrador José Fazenda, recentemente distinguido com o prémio BIG – atribuído ao abrigo da Bienal de Ilustração de Guimarães (Big).