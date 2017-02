IVBAM reúne-se com setor do artesanato

Depois da reunião tida com o sector do Bordado Madeira, o Instituto do Vinho e do Bordado Madeira reuniu-se recentemente com representantes do sector do artesanato. O encontro serviu para dar a conhecer o Conselho Diretivo do Instituto, onde esteve presente o secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

Dos vários assuntos abordados, destaque para o planeamento de ações promocionais nos mercados interno e externo. Realce ainda para a definição de estratégias de forma a salvaguardar a formação e captação de novos artesãos e aumentar a notoriedade e crescimento do sector do artesanato.

Na intervenção, Humberto Vasconcelos fez saber que as obras com vista à “Loja do Artesão” já começaram. A defesa do artesanato madeirense face aos produtos chineses e um maior incentivo na produção do vime foram outros dos assuntos abordados.