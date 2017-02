Portugal recebe conferência internacional sobre o envelhecimento

Portugal será anfitrião da próxima Conferência de Ministros da Comissão Económica das Nações Unidas para a Região Europa (UNECE) sobre o envelhecimento: «Uma sociedade sustentável para todas as idades: compreender o potencial de viver mais anos».

A conferência vai reunir em Lisboa, dias 21 e 22 de setembro, os Ministros responsáveis pela área do Envelhecimento dos 56 Estados-membros da UNECE, para além de outras entidades relevantes como as Nações Unidas, a Comissão Europeia e a Organização Internacional do Trabalho.

A conferência será precedida de dois eventos, dia 20 de setembro: um, de Organizações Não Governamentais dos Estados-membros da UNECE; outro, de investigadores. Destes dois fóruns sairão declarações a apresentar aos Ministros, valorizando – desta forma – o papel da sociedade civil.

Dada a relevância do envelhecimento a nível internacional, Portugal vai alargar o convite aos países-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e aos países com comunidades portuguesas de grande expressão: China, Japão, Índia e África do Sul.

No final da conferência, os Ministros adotarão a Declaração de Lisboa, que incluirá as linhas orientadoras de atuação dos Estados-membros da UNECE para os próximos cinco anos.

A realização desta Conferência é muito importante paraPortugal, em particular, para o trabalho que o Governo quer desenvolver no âmbito do envelhecimento da população, um dos mais relevantes desafios da atualidade.

As Nações Unidas preveem que na conferência estejam presentes cerca de 400 participantes.