Foi promovido um debate promovido pelo Conselho Estratégico do PS-M, na Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo, sob o tema “Educação pela Arte”. Esta iniciativa foi coordenada pela deputada Sofia Canha, que contou com a presença de diversas personalidades das áreas do saber, nomeadamente Ester Vieira, Maria do Céu Carreira, Maria dos Anjos, Rita Rodrigues, Emanuel Gaspar, Humberto Fournier e Paulo Esteireiro, sendo que a moderação ficou ao encargo de Sandro Nóbrega.