Noite de Pole Dance com Sara e Raquel

Com noites de animação muito diversificadas, o Casino Lisboa propõe, na próxima Quinta-Feira, dia 9 de Fevereiro, um espectáculo de Pole Dance no palco central do Arena Lounge. A dupla Sara e Raquel são as protagonistas.

Com entrada livre a partir das 23 horas.

Sara e Raquel são duas apaixonadas por pole dance. Essa paixão juntou-as em performances que combinam a dança com as forças combinadas, flexibilidade e acrobacia.

Recorde-se que, o amplo espaço do Arena Lounge recebe, de Quinta-Feira a Domingo, um versátil programa que inclui, também, espectáculos de música ao vivo e de novo circo.