A 2ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se amanhã, dia 07 de fevereiro, numa audição parlamentar com o Representante da Região no Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, e no dia 09 de fevereiro (quinta-feira), numa audição parlamentar com o Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Eletricidade da Madeira.