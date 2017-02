Ténis: 1ª Etapa Circuito Regional Sub 14 – 2017

Realizou-se no passado fim de semana, a 1ª Etapa do Circuito Regional Sub 14, na modalidade de ténis, prova organizada pelo Roberto Costa Ténis Clube nos campos de ténis do Centro Desportiva da Madeira na Ribeira Brava, que contou com a participação de 11 atletas em representação do Ferraz Ténis Clube (3), Clube Desportivo Nacional (1), Ludens Clube Machico (1) e Roberto Costa Ténis Clube (6).

Os resultados verificados foram:

Meias finais: Bernardo Sousa (Roberto Costa TC) venceu André Fernandes (Roberto Costa TC) – 62 16 [10-7].

Francisco Aibéo (Roberto Costa TC) venceu Rodrigo Oliveira (Roberto Costa TC) – 36 62 [10-7].

Final: Bernardo Sousa (Roberto Costa TC) venceu Francisco Aibéo (Roberto Costa TC) – 62 60.