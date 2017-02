Cadetes da Marinha frequentam programa Erasmus na Marinha francesa

As cadetes Marta Sacramento e Cecília Almeida da Escola Naval vão frequentar o segundo semestre do presente ano letivo na École Naval Française, no âmbito do programa Erasmus.

Reciprocamente, no primeiro semestre deste ano letivo também dois cadetes da Marinha francesa integraram o Corpo de Alunos da Escola Naval.

Esta iniciativa começou em 2011 quando foi atribuída à Escola Naval a Carta Universitária Erasmus (EUC – Erasmus University Charter).

Adicionalmente, no ano de 2016, foi ainda celebrado um protocolo entre a Escola Naval e a United States Naval Academy que visa o intercâmbio de cadetes entre as academias. No primeiro semestre deste ano letivo 2 cadetes americanos, durante quatro meses, frequentaram o 3.º ano da classe de Marinha e da classe de Engenheiros Navais no ramo de Armas e Eletrónica, na Escola Naval. No mesmo âmbito 2 cadetes portugueses integraram o 3.º ano da classe de Engenheiros Navais, no ramo de Mecânica e da classe de Administração Naval da academia naval americana, em Annapolis.

O programa Erasmus promove o intercâmbio a troca e a partilha de conhecimentos entre Marinhas, assim como a transparência e a cooperação transnacional ao nível do ensino superior.

Os objetivos deste programa visam melhorar, reforçar e desenvolver a mobilidade e promover ações de cooperação entre estes estabelecimentos, proporcionando aos cadetes experiências enriquecedoras no âmbito da cultura naval de outros países.