Concerto Orquestra Académica do Conservatório e alunos de Erasmus +

Shares

É já nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018, pelas 19h00, que se realiza o concerto de encerramento do intercâmbio entre alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e alunos de conservatórios da Finlândia, num estágio que teve a duração de 3 semanas (entre 7 e 28 de janeiro) e está agora a chegar ao seu términus. O Concerto, pela Orquestra Académica do Conservatório realiza-se no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e conta com a inclusão de 7 alunos finlandeses de três Instituições parceiras: Lahti Conservatory, Joensuu Conservatory e Helsinkin Conservatory. À semelhança de espetáculos anteriores, espera-se casa cheia.

O programa contará com a belíssima Suíte N. 2 “L’Arlesienne” de George Bizet e inclui ainda o “Capriccio Italiene” de Tchaikovsky/Isaac, “Finlândia”; e “Canção da Primavera op. 16”; ambas de Jean Sibelius. A iniciar o concerto, o naipe de metais e percussão brindará todos os presentes com a fabulosa “Fanfare for the Common Man”, de Aaron Copland. Tudo bons motivos para colocar o concerto na agenda, ainda mais, e como refere o professor e maestro, Francisco Loreto, “O mais fantástico de trabalhar com estes jovens músicos em formação, é vê-los a se superarem todos os dias!”

Note-se que o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira pertence a uma rede europeia de Conservatórios,”Music without Frontiers 2”, ao abrigo do Programa ERASMUS+. Neste projeto, recebe todos os anos, durante 3 semanas, alunos de Conservatórios parceiros. Este evento faz parte do referido projeto, pois corresponde à apresentação pública em que os alunos estrangeiros integram a Orquestra Académica do Conservatório. Esta é pois uma grande oportunidade do público madeirense apreciar o trabalho, de enorme qualidade, realizado por estes jovens em formação, num ambiente de total confraternização dos ideais de universalidade e de mobilidade europeia, neste caso, num contexto de trabalho artístico em conjunto.

Para além deste concerto no dia 25, haverá outra apresentação a Solo e em agrupamentos de Música de Câmara, no dia 26 de janeiro, no Salão Nobre do Conservatório, pelas 17 horas. Os dois eventos são abertos ao público em geral.