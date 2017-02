Benfica segura liderança

O Benfica venceu, ontem, o Nacional, recuperando assim a liderança da Liga NOS, um dia depois de o FC Porto ter passado provisoriamente para a frente. Jonas, com dois golos (26 e 35 minutos), e Mitroglou (81′) marcaram no triunfo dos tricampeões nacionais.

Os encarnados passam a somar 48 pontos, repondo a distância de um ponto para o principal perseguidor, o FC Porto, que volta ao segundo lugar.

Sem vencer há sete jornadas, a formação do Nacional segue agora na última posição, com 13 pontos, porque o Tondela, ‘lanterna-vermelha’ da última jornada, empatou diante do Belenenses (0-0), contabilizando agora mais um ponto (14).

A 20.ª ronda prossegue hoje com mais três encontros.