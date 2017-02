A equipa A de Juvenis do CD Nacional manteve, ontem, a liderança isolada do respetivo campeonato regional ao vencer por 9-0 na deslocação ao recinto do Juventude Atlântico. Os golos foram marcados por Dylan, Roberto, Francisco (3), Iago (2) e Joao Miguel (2).

Os juvenis B foram à Ribeira Brava ganhar por 2-1 em jogo da 1ª Divisão Regional, graças aos golos de golos de Igor e Leo Rocha.