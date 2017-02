Coelho pede asilo político ao principado da Pontinha

O deputado trabalhista, José Manuel Coelho, condenado a um ano de prisão aos fins de semana pela justiça da República Portuguesa, foge e pede asilo político ao Principe Renato no Ilhéu da Pontinha.

“A justiça da República Portuguesa não manda prender os que delapidaram o BPN, o BES, o Banif, os que fizeram a dívida oculta da Madeira, nesses casos em que milhares de cidadãos foram lesados a culpa morreu solteira. Eu por falar a verdade e denunciar estes senhores é que vou preso…. Querem-me prender aos fins de semana mas vou refugiar-me no Principado da Pontinha”, referiu José Manuel Coelho.

“Já me levaram os bens, o salário agora também querem tirar-me a liberdade… podem levar tudo menos o meu sentido de humor”.