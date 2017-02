Divulgação dos 3 escritórios nacionais com maiores poupanças de energia

Esta quinta-feira, dia 9 de Fevereiro, serão conhecidas as três pequenas e médias empresas (PME) de escritórios que maiores poupanças energéticas alcançaram no âmbito do projeto ENERGY OFF. A sessão de apresentação de resultados decorrerá, a partir das 14h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela.

Nessa ocasião, terá ainda lugar um debate sobre as vantagens da gestão de energia aplicada às organizações, com particular enfoque nas PME e serão abordadas as oportunidades de financiamento para a eficiência energética

Entre março e dezembro de 2016, centenas de PMEs de escritórios, de várias regiões de Portugal Continental, participaram no projeto ‘ENERGY OFF‘, promovido pela RNAE, em parceria com a Inteli e a Quercus.

Através de uma plataforma gratuita online disponível em www.energyoff.pt, os escritórios participantes puderam monitorizar os seus consumos de energia elétrica e identificar medidas de poupança através da substituição de equipamentos, alteração de comportamentos e medidas de gestão. Os três escritórios que conseguiram tornar-se mais eficientes nos últimos meses serão agora conhecidos.

Apesar do fim do projeto ENERGY OFF, a plataforma online de apoio à gestão de energia em escritórios continuará disponível no futuro, para que outras empresas possam inscrever-se de forma gratuita e assim tirar partido da ferramenta para serem energeticamente mais eficientes.