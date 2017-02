Governo dos Açores reforça componente educativa na área do espaço

O Diretor Regional da Ciência e Tecnologia afirmou que o Governo dos Açores “vai lançar um programa educativo centrado nas temáticas do espaço”, como forma de reforçar a “aposta no conhecimento científico e tecnológico nas escolas”. Bruno Pacheco, que falava no lançamento do ‘Almanaque Astronómico – Estrelas de Bolso’, do Observatório Astronómico de Santana (OASA), frisou que “a aposta estratégica do Governo dos Açores nas áreas do espaço também passa pela educação”.

Nesse sentido, salientou o apoio à Rede de Centros de Ciência dos Açores (RECCA) enquanto “espaços vocacionados para a divulgação da cultura científica e tecnológica, através de ações dirigidas à comunidade, em geral, e às escolas, em particular”.

Para o Diretor Regional, os Centros de Ciência são “peças âncora na disseminação do conhecimento”, na medida em que conseguem “aliar o saber ‘saber’ com o ‘saber fazer’”.

O novo programa educativo na área do espaço vem aprofundar e complementar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo OASA na divulgação de temáticas relacionadas com a Astronomia e o com o conhecimento do Universo.