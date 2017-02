Entrega de Equipamento Individual ao Corpo de Polícia Florestal em Santana

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, realiza hoje, dia 07 de fevereiro, pelas 11 horas, no Posto Florestal do Pico das Pedras – Santana, a entrega de Equipamento de Proteção Individual – Coletes Balísticos – ao Corpo de Polícia Florestal.

O Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira tem responsabilidades na fiscalização e proteção dos recursos naturais e florestais, da conservação, fomento e recursos cinegéticos.

Estes equipamentos são fulcrais para a prossecução das atribuições e competências desta classe profissional na defesa e salvaguarda do nosso património natural.