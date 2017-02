Orquestra Clássica da Madeira no Centro de Congressos da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira, através da ANSA, realiza no próximo sábado, dia 11 de fevereiro, pelas 21h, no Centro de Congressos da Madeira, o concerto comemorativo do seu aniversário.

“A Música em celebração! A Orquestra Clássica da Madeira em celebração, com um concerto especial de aniversário!

Com uma programação eclética e dinâmica, e com uma formação que prima pela versatilidade, a Orquestra Clássica apresenta-se sob direção do maestro convidado Pedro Neves e com os solistas Maria João e Mário Laginha, neste concerto que marca mais um aniversário de atividade musical.

Neste concerto, também integrado no Ciclo Grandes Solistas, temos o prazer de apresentar este Duo que com a sua projeção nacional e internacional, têm marcado fortemente e de forma ininterrupta a vida musical portuguesa nas ultimas décadas.

Para este concerto, num registo de autor, temos maioritariamente criações de Mário Laginha com orquestrações pelo próprio.

Para o público, certamente uma proposta diferente que irá surpreender pelo improviso virtuoso de Maria João e Mário Laginha, sob a batuta atenta de Pedro Neves e a habitual postura apaixonada dos nossos músicos.

Venha festejar com a sua orquestra e contemplar estas pérolas musicais que são criações do nosso tempo.

Descubra neste concerto o papel que esta música desempenha na sua vida, contemplando-a! Deixe-se tocar pela orquestra, pela música. Liberte a sua ALMA e sonhe! Sonhe connosco!”