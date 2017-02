Polícia Judiciária detém suspeito da prática de crime de homicídio

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, com 49 anos de idade, indiciado pela prática de um crime de homicídio.

Os factos ocorreram na noite do passado sábado, no interior da sua residência, quando, no decurso de uma altercação, o detido desferiu um golpe com arma branca na zona do tórax da vítima, provocando-lhe a morte. A vítima, um homem de 23 anos de idade, vivia na mesma habitação.

O detido vai ser presente, no dia de hoje, a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação de medidas de coação processual adequadas.