6 milhões e 600 mil euros para a requalificação dos bairros sociais

O Governo Regional da Madeira vai investir, nos próximos três anos, 6 milhões e 600 mil euros na requalificação dos bairros sociais. Os referidos números foram adiantados por Miguel Albuquerque, que visitou as obras de recuperação e valorização dos espaços exteriores do Complexo Habitacional das Romeiras.

Esta empreitada de beneficiação englobou a instalação de um novo parque lúdico-desportivo, a criação de 12 hortas familiares e reparações diversas na iluminação, na rede de rega e no campo de jogos. O investimento foi de 73 mil euros, sendo que o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, investiu, em 2016, 168 mil euros na recuperação e valorização dos espaços exteriores dos complexos habitacionais à responsabilidade do IHM, nomeadamente, Romeiras (73.200€), Pico Barcelos (65.000€) e Santo Amaro (29.280€).

“A ideia é criar espaços com vocação pedagógica e recreativa, aproveitando as infraestruturas existentes, nomeadamente os centros comunitários e os seus profissionais”, apontou o chefe do executivo madeirense.