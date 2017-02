BE vai defender despenalização da eutanásia

O Bloco de Esquerda vai divulgar a 15 de Fevereiro um anteprojeto-lei de defesa da despenalização da eutanásia. A revelação foi feita por João Semedo, antigo deputado e dirigente bloquista, num colóquio sobre eutanásia promovido hoje de manhã, na Assembleia da República, pelo Grupo Parlamentar do PSD.

Segundo João Semedo, o anteprojeto do BE admitirá que a eutanásia possa ser praticada em “espaços públicos”, mas também em “espaços sociais e privados”. O ex-deputado aponta que a prática entrará no mercado “como acontece noutras áreas da saúde” e que competirá à lei “proteger os cidadãos” de uma possível mercantilização.