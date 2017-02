“Pop! Se calhar o amor é isso” no Teatro Baltazar Dias

O Teatro Baltazar Dias serve de palco a uma comédia de Teresa Rebelo, intitulada ‘POP! Se calhar o amor é isso’, num projeto que marcou a sua estreia a solo como autora, atriz e encenadora. Este espetáculo, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, é uma comédia dramática sobre os diferentes rumos e histórias de vida, satirizando a desumanização, a sociedade de consumo exacerbado e o sonho idílico do amor perfeito.

A peça será apresentada no Teatro Baltazar Dias nos dias 17 e 18 de fevereiro às 21 horas e no dia 19 de fevereiro às 18 horas. Os bilhetes custam 8 euros.