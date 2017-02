O Congresso Internacional Fernando Pessoa na Gulbenkian quis “ser um momento de encontro entre especialistas pessoanos de vários países”, com vista a o estímulo e ao avanço da investigação sobre Pessoa.

Na sessão de abertura do evento, Catarina Vaz Pinto salientou a “dimensão inesgotável do estudo da sua obra”, testemunhada pela “sucessão de congressos internacionais em torno da obra do poeta-pensador Fernando Pessoa”.

Para a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, o autor “tão simbioticamente ligado, hoje em dia, a Lisboa e tão paradoxalmente ao mundo, reforça a nossa identidade coletiva, fortalece a dimensão cosmopolita da cidade de Lisboa e a natureza marcadamente hospitaleira e aberta que julgamos ser a nossa e que procuramos construir todos os dias”.