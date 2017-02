Museu Carlos Machado promove oficina de cerâmica figurativa

A Direção Regional da Cultura, através do Museu Carlos Machado, promove, de 24 a 26 de fevereiro, nos núcleos de Arte Sacra e de Santa Bárbara, em Ponta Delgada, a realização de uma oficina de cerâmica figurativa, orientada pelo ceramista Delfim Manuel, destinada a participantes com conhecimentos em cerâmica. As sessões decorrerão no dia 24, sexta-feira, das 14h00 às 17h00, no dia seguinte das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 e, no dia 26, domingo, das 10h00 às 13h00.

Para inscrições e informações, os interessados devem contactar a equipa do Serviço Educativo do Museu Carlos Machado, através do telefone 296 202 930.

Nesta oficina, Mestre Delfim transmitirá conhecimentos sobre o movimento e a expressividade necessárias às figuras de barro que distinguem o seu trabalho. O espírito criativo, o talento de execução e a complexidade de elementos das suas obras, nomeadamente as de expressão religiosa, como os presépios e as custódias, fazem de Delfim Manuel um dos melhores ceramistas da atualidade.