Aeroporto no Montijo deverá avançar em 2019

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, diz que “o país não pode esperar mais” por um novo aeroporto e está confiante que as obras no Montijo avancem já a partir de 2019.

“Temos todos os sinais que nos fazem pensar que esta decisão já devia ter sido tomada há muito tempo, o país há muitos anos que devia ter tomado esta decisão em definitivo, devia ter avançado para a construção”, afirmou o ministro em entrevista à Rádio Renascença. “Há um conjunto de propostas que a ANA tem de fazer ao Estado, das propostas também financeiras de alteração das taxas para financiar a opção.”

A construção depende agora, como anunciou a semana passada o primeiro-ministro António Costa, de um estudo sobre a migração de aves no local, que deverá estar concluído até ao final do ano.

Segundo Pedro Marques, a construção do novo aeroporto complementar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, representa um investimento “na ordem dos 300 a 400 milhões de euros”.

Este é um tema que tem estado em discussão nos últimos anos, tendo sido realizados vários estudos e analisadas diversas localizações, sendo a construção da infraestrutura em Alcochete, concelho de Alenquer, a que esteve mais próxima de se tornar realidade.