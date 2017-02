Oito alunos dos Açores vão participar no Corta-Mato Escolar Nacional

Oito alunos açorianos participam no Corta-Mato Escolar Nacional, competição que decorre a 10 e 11 de março, em Torres Vedras. Bruno Ávila (Escola Secundária Manuel de Arriaga) e Miguel Rocha (EBI da Praia da Vitória), em iniciados masculinos, Elena Furk (EBI dos Biscoitos) e Margarida Garcia (Escola Secundária Domingos Rebelo), em iniciados femininos, Diogo Ribeiro (Escola Secundária Vitorino Nemésio) e Luís Bernardo (EBS Tomás de Borba), em juvenis masculinos, Inês Gonzaga (Escola Secundária Domingos Rebelo) e Tatiana Melo (Escola Secundária Manuel de Arriaga), em juvenis femininos, apuraram-se para esta competição nacional ao conquistarem as primeiras duas posições na Fase Regional do Corta-Mato Escolar, que decorreu a 11 de fevereiro no Parque Florestal de Santa Luzia, no Pico.

A prova contou com a presença de 92 alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos, oriundos das ilhas do Pico (48), S. Jorge (8), Terceira (7), Graciosa (7), S. Miguel (6), Faial (6), Flores (5), Corvo (3) e Santa Maria (2).

A competição decorreu conjuntamente com o Corta-Mato Regional associativo, contando ainda com a participação do Atletismo Adaptado e com a promoção de uma caminhada destinada à população sénior. Estas atividades, associadas ao Corta-Mato Escolar, permitiram reunir um total de cerca de 350 participantes ativos.

No âmbito desta iniciativa foi também realizada uma ação de sensibilização dirigida a alunos, professores e a todos os clubes da ilha do Pico, no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto.