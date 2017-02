Índia bate recorde de satélites colocados em órbita

A Índia colocou hoje em órbita 104 satélites através de um único foguetão, anunciou a Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO). É um novo recorde mundial.

O anterior recorde de satélites colocados em órbita numa única missão foi levado a cabo pela Rússia que, em Junho de 2014, lançou 39 satélites de uma só vez.

Dos 104 satélites colocados em órbita, dois pertencem à Índia e os restantes a empresas públicas ou privadas de outros seis países, sobretudo dos Estados Unidos. A bordo do veículo espacial seguiram também satélites de Israel, Cazaquistão, Holanda, Suíça e Emirados Árabes Unidos.

A Índia, que começou a colocar satélites na órbita terrestre em 1999, tem um programa espacial conhecido pela sua eficácia e bom preço, competindo no mercado com outros actores internacionais, nomeadamente das empresas privadas como a SpaceX ou a Blue Origin.

Entre as maiores conquistas do programa espacial do gigante asiático, que conta com 16.000 cientistas e um orçamento de 1.000 milhões de dólares, destaca-se o envio, em 2008, da sua primeira sonda lunar e a colocação, em 2014, de uma sonda na órbita de Marte.