V Olimpíadas da Língua Portuguesa – inscrições terminam a 17 de fevereiro

A Direção-Geral da Educação (DGE), o Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa, o Plano Nacional de Leitura, a Direção-Geral da Administração Escolar, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Escola Secundária de Camões promovem a 5.ª edição das Olimpíadas da Língua Portuguesa.

Trata-se de uma iniciativa que visa incentivar o bom uso da língua portuguesa pelos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, aumentando o seu interesse pelo conhecimento da norma-padrão do Português Europeu e estimulando o espírito de rigor e de excelência.

O prazo de inscrições quer para os estabelecimentos de educação e de ensino sediados em território nacional quer para a rede de Escolas Portuguesas no Estrangeiro (EPE) termina a 17 de fevereiro de 2017.

As Olimpíadas da Língua Portuguesa traduzem-se numa competição nacional destinada aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico (escalão A) e do ensino secundário (escalão B) que se desenrola em duas fases.

Cada estabelecimento de educação e ensino poderá inscrever, no máximo, 50 alunos em cada escalão.

O Regulamento e respetivas normas das V Olimpíadas da Língua Portuguesa, as provas referentes às edições anteriores e as produções escritas dos premiados em cada escalão das edições de 2015 e de 2016 encontram-se disponíveis para consulta e descarregamento em http://www.dge.mec.pt/olimpiadas-da-lingua-portuguesa.