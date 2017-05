Projeto SeguraNet lança recurso sobre notícias falsas

O projeto SeguraNet, da Direção-Geral da Educação, acaba de lançar um novo recurso para a exploração da temática “Notícias Falsas”.

Este recurso é constituído por um desdobrável que apresenta algumas propostas de atividades com o apoio de quatro tiras de banda desenhada da autoria do cartoonista Nelson Martins. Com este recurso, pretende-se que seja explorada e debatida junto do público mais jovem, e com recurso ao humor, a temática das notícias falsas.

Este recurso recebeu o 3.º prémio no encontro “Insafe Training Meeting”, que decorreu em Zagreb nos dias 17 e 18 de maio e que foi promovido pela rede Insafe (rede constituída por Centros Internet Segura de 33 países).