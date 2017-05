Um estudo de duas universidades britânicas mostrou que o consumo de café ajuda a proteger o fígado do cancro. O risco de surgir um carcinoma hepatocelular é 50 por cento menor para quem bebe cinco chávenas por dia. O carcinoma hepatocelular é, saliente-se, a forma primária do cancro do fígado.

O trabalho dos investigadores da Universidade de Southampton (Inglaterra) e da Universidade de Edimburgo (Escócia) teve resultados diversos consoante o número de cafés por dia. Os participantes que beberam cinco cafés por dia apresentaram uma queda no risco de 50 por cento, que desce para os 35 por cento quando se tomam dois cafés por dia e para os 25 por cento para um café diário.

O descafeinado também demonstrou efeitos protectores, quando comparado com o grupo de participantes que não consumiu nenhuma das bebidas, embora com percentagens menores.

“Pode ser importante assumir o café como uma intervenção ao nível do estilo de vida na doença crónica do fígado, uma vez que o descafeinado poderá ser mais aceitável para aqueles que não bebem café ou para os que limitam o seu consumo devido aos efeitos da cafeína”, salientam os cientistas, num excerto citado pelo The Guardian.