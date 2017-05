Angra recebe encontro sobre eficiência energética no Dia Mundial da Energia

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional da Energia, promove segunda-feira, dia 29 de maio, a realização do segundo Encontro com a Eficiência Energética, assinalando o Dia Mundial da Energia.

Este encontro, que terá lugar nos Paços do Concelho de Angra do Heroísmo, marca a continuidade de um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser promovidas ao longo do ano e que visam realçar a importância da eficiência energética junto dos vários setores, contribuindo para uma Região energeticamente mais eficiente e sustentável.

Nesta segunda sessão, os edifícios públicos são o tema central, estando previsto que nos outros encontros que se vão realizar sobre a eficiência energética sejam abordados temas como a mobilidade elétrica e a iluminação pública, entre outros.

Estes encontros pretendem sensibilizar e dar a conhecer as melhores práticas de eficiência energética no setor público, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático, através da partilha de conhecimento por técnicos especializados, com uma vasta experiência no desenvolvimento de boas práticas para a otimização de consumos energéticos.

Na sessão que terá lugar em Angra do Heroísmo estarão presentes empresas regionais que vão demonstrar casos práticos de sucesso, medidas, ações e produtos para promover a eficiência energética.

A Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais vai divulgar neste encontro o sistema de incentivos do Programa Operacional para os Açores 2020 disponível para financiar projetos que promovam a eficiência energética, com o objetivo de conferir maiores e melhores níveis de eficiência na utilização da energia, otimizar consumos, reduzir custos e reforçar a competitividade.

Com estas iniciativas, a Direção Regional da Energia pretende envolver a sociedade em geral, as empresas dos diversos setores de atividade e a administração pública em particular, na problemática da eficiência energética, com o objetivo de os sensibilizar e promover uma economia de baixo carbono nos Açores.

A associação deste encontro ao Dia Mundial da Energia é também uma oportunidade para relembrar os benefícios que as fontes de energia renováveis trazem não só para o meio ambiente, como também para a sociedade, já que sua utilização implica a diminuição dos níveis de poluição e um crescimento baseado no desenvolvimento sustentável, sensibilizando a população para a importância da energia e para a necessidade de desenvolver estratégias de eficiência energética.