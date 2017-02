Governo açoriano com investimento superior a 1 ME na sinalização horizontal das estradas

O Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas anunciou ontem que o Governo dos Açores vai investir 1,1 milhões de euros na sinalização horizontal em estradas de todas as ilhas dos Açores, dando seguimento ao trabalho desenvolvido no âmbito da rede viária do arquipélago. Vítor Fraga frisou que este investimento visa “aumentar as condições de circulação e segurança” nas estradas dos Açores.

O titular da pasta das Obras Públicas falava na inauguração da obra de reabilitação e beneficiação do troço da Estrada Regional n.º 1 – 2.ª entre Limeira e Porto Afonso, na Graciosa, salientando que esta obra “materializa também o compromisso assumido pelo Governo dos Açores com vista à melhoria das acessibilidades das vias publicas, das condições de mobilidade e ea qualidade de vida dos Açorianos”.

Na sua intervenção, Vítor Fraga assegurou que o Governo dos Açores continua empenhado em “cumprir os compromissos assumidos, que passam pela rentabilização dos recursos da Região, pela qualificação de infraestruturas publicas, valorizando assim, igualmente, o nosso património”.