‘Forças de segurança podem continuar a contar com o apoio do Governo dos Açores’

O Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas reafirmou ontem, em Ponta Delgada, a disponibilidade do Governo dos Açores em continuar a colaborar com as forças de segurança no arquipélago, destacando a importância do seu trabalho em benefício do bem-estar dos Açorianos.

Vítor Fraga, que falava na cerimónia de cedência de equipamentos informáticos à PSP, num valor superior a 57 mil euros, frisou que, apesar do apetrechamento destas forças ser da responsabilidade do Estado, o Governo dos Açores “entende que deve também apoiar e colaborar, na medida das suas possibilidades”, para que possam desempenhar as suas funções “de forma cada vez mais eficaz”.

Neste sentido, o Secretário Regional recordou que o Governo dos Açores, através do Fundo Regional dos Transportes Terrestres, “celebrou com a PSP, diversos acordos para a execução de projetos de investimento, num valor que ultrapassa já 1,1 milhão de euros”, valor que resulta da afetação de 30% do valor das coimas relativas a infrações ocorridas na Região.

Por via destes fundos, já foram entregues 45 viaturas de caraterísticas diversas à PSP, tendo sido ainda cedidos equipamentos informáticos, nomeadamente mais de 90 computadores e monitores, 22 portáteis, 11 impressoras e 29 digitalizadores, além de diverso material de seguimento e vigilância para investigação criminal.

“Hoje, e porque as carências ao nível de equipamento são ainda uma realidade, procedemos à entrega de equipamento informático no valor de mais de 57 mil euros, num conjunto composto por 69 computadores e respetivos monitores, quatro portáteis, 12 impressoras, quatro digitalizadores e dois discos externos”, salientou.

Vítor Fraga anunciou ainda um novo investimento na área da segurança rodoviária ativa, complementando os que já foram anunciados ao nível da sinalização horizontal em todas as ilhas, a realizar ainda este ano. “Este investimento prevê a alteração do sistema de semáforos nas estradas regionais para tecnologia LED alimentados por energias renováveis, nomeadamente recorrendo a painéis solares”, adiantou o titular da pasta dos Transportes.

“Paralelamente, iremos desenvolver um novo sistema de sinalização preventiva luminosa, alimentada também por energias renováveis, indicando, por exemplo, a proximidade de passadeiras e rotundas e sinalizando curvas perigosas”, acrescentou Vítor Fraga.

Na sua intervenção, o Secretário Regional assegurou que a PSP e a GNR podem “continuar a contar” com o apoio do Governo dos Açores, já que o desígnio destas forças de segurança é comum ao do Executivo, ou seja, “servir a população das nove ilhas da melhor forma possível”.

“Estou certo que, desta forma e na medida das nossas possibilidades, contribuímos para o incremento da capacidade operacional da PSP que, apesar das carências, nomeadamente ao nível dos meios humanos disponíveis na Região, tem prestado, de forma abnegada, um serviço de excelência na manutenção da segurança e contribuindo também para que os Açores sejam reconhecidos fora de portas como uma região segura”, frisou Vítor Fraga.