PJ desenvolveu operação de combate à pornografia de menores na Internet

A Polícia Judiciária, através da UNC3T, realizou uma operação de combate à pornografia de menores na internet, cumprindo nove mandados de busca em várias zonas do país.

Na sequência da ação foram identificados e detidos seis homens que se dedicavam à prática reiterada de atos de posse, divulgação e partilha de pornografia de menores, recorrendo a programas específicos de partilha de ficheiros de imagem e vídeo, onde são exibidas crianças vítimas de abuso sexual.

Foi apreendido o material informático utilizado no cometimento dos delitos, continuando as diligências no sentido de se apurar a extensão da atividade e conexões criminosas da mesma.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação de medida de coação.