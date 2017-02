Carnaval com novidades e 76% de taxa de ocupação

O programa das Festas de Carnaval de 2017 inclui uma série de novidades, “que passam pelo reforço da animação e pelo maior envolvimento da população nesta festa”. Esta foi uma das mensagens deixadas por Eduardo Jesus, Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, na conferência de imprensa de apresentação deste cartaz turístico, que decorreu esta quarta-feira.

“Teremos novas atividades para as crianças nos Ateliers Infantis, o Carnaval da Avenida passa a 3 dias e contará com as trupes Animad, Fura Samba e Império da Ilha, aumentamos os número de tendinhas na Placa Central e teremos, pela primeira vez, a atuaçãp de DJ’s neste espaço”, enumerou o governante, recordando que, embora as festividades comecem já no próximo fim-de-semana, em Santana, com a tradicional Festa dos Compadres, no Funchal as festas vão decorrer entre 22 de fevereiro e 1 de março. Ainda em matéria de novidades, foram reorganizados os prémios atribuídos no Cortejo Trapalhão.

Os pontos fortes do cartaz continuam a ser o Carnaval das Crianças (manhã do dia 24), com 1200 participantes, e o Carnaval Solidário (tarde do dia 24), com 300 idosos. No dia 25, sábado, pelas 21 horas, há o grande Cortejo Alegórico de Carnaval, com 9 projetos e 1200 participantes, destacando-se a participação de 30 turistas. No dia 28, terça-feira, a partir das 16 horas, realiza-se o Cortejo Trapalhão.

Eduardo Jesus recordou que este programa resulta de um investimento de 304 mil euros. O governante mostrou-se ainda satisfeito com o fato de que a taxa de ocupação estimada para a época de Carnaval é de 76%, mais 10 pontos percentuais do que em 2016.