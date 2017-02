“Como Gerir Melhor o Preço do Meu Hotel” nos Açores

As ilhas açorianas Terceira, São Miguel e Faial recebem, a 21, 22 e 23 de fevereiro, o workshop “Como Gerir Melhor o Preço do Meu Hotel: A Importância das Variáveis na Determinação do Preço de Venda”, organizado pelo Turismo de Portugal, em colaboração com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo. A iniciativa terá lugar no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 21, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, no dia 22, e na Biblioteca Pública da Horta, a 23 de Fevereiro.

Este workshop visa reforçar a proximidade entre o mercado e as empresas do turismo, sensibilizando-as para a necessidade e a importância de adaptar o preço às condições do mercado e aos diversos canais de venda, com vista a maximizar receitas. A importância das variáveis na determinação do preço de venda e as diferentes formas de maximizar as receitas serão temas a abordar pela empresa Blue Shift, com quem cada hotel poderá partilhar a sua experiência.

No final da sessão, o Gabinete de Apoio Especializado às Empresas, do Turismo de Portugal, estará disponível para encontrar com cada empresário as melhores condições para a sustentabilidade do seu hotel.