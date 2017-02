SRIAS intensifica campanha regional Contra a Violência no Namoro

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, intensifica a Campanha Regional Contra a Violência no Namoro.

Durante os próximos dias, 60 formadores – profissionais da rede de parceiros, jovens estudantes e professores das escolas da Região – serão porta-vozes da campanha ‘Que Queres’ lançada em novembro de 2016, tendo ao dispor da população em idade escolar Kits com informações e outros materiais.

“Os dados são reveladores da pertinência do trabalho nesta área junto dos jovens”, relevou a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, na visita a uma das escolas onde decorre a campanha.

“O questionário efetuado em 2015 indica que 13% dos jovens inquiridos consideram ser normal e/ou experienciaram violência no namoro.

Temos que trabalhar com os nossos jovens, formando e sensibilizando, para que compreendam e interiorizem que há atitudes que extravasam a relação de confiança e o amor entre as pessoas”, continuou.

A campanha ‘Que Queres?’ traduz o empenho e esforço das entidades públicas e privadas parceiras do II Plano Regional Contra a Violência Doméstica no sentido de informar e formar a população jovem. Formar e informar que a violência não se aceita ou desculpabiliza.