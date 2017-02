Câmara de Lisboa promoveu receção ao Corpo Diplomático

A tradicional receção de Ano Novo ao Corpo Diplomático decorreu como habitualmente no mês de fevereiro. Embaixadores e outros representantes diplomáticos acreditados em Lisboa de cerca de meia centena de países compareceram no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde foram acolhidos pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que se fazia acompanhar pelo vice presidente, Duarte Cordeiro, pelo vereador responsável pelas Relações Internacionais, Carlos Castro, e pela vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto.

Na ocasião, Fernando Medina dirigiu-se aos convidados considerando ser este um “encontro de amigos”, agradecendo o muito que fazem por Lisboa, num “momento único no ânimo, na vibração e na confiança na economia e no futuro da cidade”. Para o autarca, “o sucesso resulta da abertura de uma cidade, onde queremos que todos se sintam bem” e cuja divulgação e interesse em muito se deve à “apresentação internacional promovida pelos representantes diplomáticos” em missão lisboeta, resultando em não haver “uma semana em que não haja um projeto sem participação internacional, com a colaboração das embaixadas”.