A vice-Presidente da Assembleia Fernanda Cardoso, em representação do Presidente deste órgão legislativo, estará presente, dia 21 de fevereiro, na Cerimónia de Tomada de Posse dos Membros do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira eleitos para o Triénio de 2017/2019, que terá lugar, pelas 19 horas, na sede deste órgão à Rua de São Pedro, no Funchal.