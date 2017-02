Registo Biométrico de Assiduidade no SESARAM foi suspenso

O Serviço de Saúde da RAM, informa que foi suspenso o sistema automático de registo biométrico da assiduidade dos profissionais. A par das sucessivas avarias, este sistema automático tem revelado inúmeras ineficácias de adequação às necessidades profissionais dos nossos colaboradores.

O registo de assiduidade passa a ser feito através das folhas do registo de assiduidade até que seja encontrada a melhor solução automática e eficaz.

No último ano, o registo de assiduidade, aplicável a todos os trabalhadores do SESARAM, foi feito através do registo manual e do registo automático.