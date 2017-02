Concurso Vitrinismo

Por ocasião da Festa da Flor, a Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, lança o Concurso de Decoração de Vitrines e/ou Fachadas, aos estabelecimentos comerciais do centro do Funchal.

Esta iniciativa tem por objetivo contribuir para a dinamização do comércio local. Trata-se de uma medida enquadrada no Programa de Revitalização com Comércio do Funchal.

O referido concurso traduz-se no lançamento de um concurso que pretende eleger a melhor decoração tendo como elemento comum a Flor. Os estabelecimentos comerciais participantes deverão apresentar a decoração na vitrine do seu estabelecimento e /ou na fachada da loja segundo as normas do regulamento.