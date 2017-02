Escolas do Monte treinam situações de risco

No intuito de implementar as medidas obrigatórias de autoproteção contra incêndios em edifícios e de continuar a fomentar uma cultura de segurança nas escolas da Região, realizaram-se, no início da semana, sessões de treino de situações de eventual incêndio no edifício e respetiva evacuação necessária de todos os seus ocupantes, nos estabelecimentos de ensino da freguesia do Monte.

Realizou-se também uma ação de sensibilização para docentes, não docentes e encarregados de educação na Igreja do Livramento, subordinada à temática dos riscos naturais e tecnológicos, em que estiveram presentes cerca de 140 pessoas das várias escolas, nomeadamente Escola Básica do 1.º Ciclo do Livramento, Escola Básica do 1.º Ciclo do Tanque, Infantário do Livramento e Fundação Santa Luísa de Marillac.

Nestas intervenções objetiva-se a criação de rotinas relacionadas com comportamentos de prevenção e emergência face aos diferentes riscos, assim como a consciencialização de todos os elementos da comunidade escolar – alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação – relativamente a esses mesmos riscos.

Note-se que os técnicos das instituições parceiras responsáveis pela intervenção – Secretaria Regional de Educação, Serviço Regional de Proteção Civil e Associação Insular de Geografia – referem que a operacionalidade dos Planos de Prevenção e Emergência está assegurada, e que os diversos elementos das escolas, crianças e adultos, estão perfeitamente conscientes e treinados para reagir melhor às diferentes situações de risco, sejam elas de evacuação ou de abrigo.

A dinâmica de intervenção semanal deste projeto denominado “Segurança em Casa, na Rua e na Escola” nas diversas escolas da RAM, pretende complementar e reforçar o trabalho dos docentes com a função de delegados de segurança, que existem em cada estabelecimento de ensino, incumbidos de manter as questões da segurança contra incêndio e riscos naturais presentes e trabalhadas em toda a comunidade escolar.

Para completar esta preparação em todas as escolas da zona do Monte, efetuar-se-á ainda uma intervenção no Colégio do Infante, no próximo dia 22 de março.