Museu de Angra do Heroísmo promove ateliê infantil

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo (MAH), promove este sábado, dia 18 de fevereiro, entre as 14h e as 17h, a realização de um ateliê infantil intitulado “Cadeirinhas, Pó de Arroz e Moscas de Veludo”, em que se recriam vivências setecentistas.

Esta iniciativa, partindo de uma exploração de peças que integram as coleções de Transportes, Pintura, Têxteis e Mobiliário, pretende dar a conhecer como se vestiam, maquilhavam e conviviam as damas e cavalheiros que se faziam transportar em cadeirinhas, liteiras, seges e traquitanas, como as que integram o acervo do museu.

Nesta oficina, que terá a colaboração da cenógrafa Ana Brum, será construída uma cadeirinha e pintadas peças de vestuário e de adorno que permitirão às crianças recriar cenários típicos do barroco, em que se poderão retratar.

A atividade é de frequência gratuita, mas limitada à participação de 12 crianças, com mais de sete anos, devendo as inscrições ser feitas através do telefone 295 240 800 ou do email museu.angra.agenda@azores.gov. pt.