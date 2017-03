José Nuno da Câmara Pereira homenageado em Angra do Heroísmo

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, promove este sábado, dia 25 de março, pelas 21h00, na Biblioteca do Edifício de São Francisco, um serão de homenagem a José Nuno da Câmara Pereira.

Neste evento, será projetado o documentário “José Nuno, um criador nas suas ilhas”, produzido pelo Instituto Açoriano de Cultura, em 2006, e lidos poemas que evocam obras deste artista plástico.

A iniciativa conta com a participação de poetas como Luísa Ribeiro, Bianca Mendes e Paulo Lopes Lobão, que vão apresentar poemas inéditos, cuja mensagem é evocada pelas imagens plasmadas na tela pelo artista.

Esta homenagem integra-se no programa de dinamização da exposição “José Nuno da Câmara Pereira – um Sísifo Feliz”, patente no Museu de Angra do Heroísmo até 16 de abril.